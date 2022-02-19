Duruşmada ceza alınca, eski sevgilisinin iç çamaşırlarını onun yüzüne fırlattı

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Bir firmanın kafeteryasında çalışan G.D., aynı yerde çalışan güvenlik görevlisi O.K. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Genç kadın, bir süre sonra sevgilisinin kendisine baskı uyguladığı gerekçesiyle ilişkiyi bitirmek istedi. Ancak O.K., bu isteği kabul etmedi. Defalarca ayrılma isteğini yineleyen G.D., iddiaya göre eski sevgilisi tarafından ‘telefonumda çıplak fotoğrafların var. Benden ayrılırsan ailene, arkadaşlarına gönderirim’ diyerek tehdit etti. Bir süre tehdit ve şantaja boyun eğen G.D., daha sonra O.K.’nin görüşme teklifini reddetti. O.K. kendisinden ayrılan G.D.’nin uygunsuz görüntüleri ve fotoğraflarını ailesine ve arkadaşlarına yolladı. Bunun üzerine G.D., Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan O.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI AİLESİNE GÖNDERDİ



Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından O.K. hakkında Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 16 Kasım 2021’de görülen ilk duruşmasında G.D., sanık O.K.’nin kendisini sürekli tehdit ettiğini, birlikte olma teklifini reddettiği için özel fotoğraflarını ailesine yolladığını ve bundan dolayı psikolojisinin bozulduğunu, intihar etme aşamasına geldiğini söyledi. O.K. ise G.D. ile rızasıyla birlikte olduğunu, onun kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını, bundan dolayı maddi ve manevi zarara uğradığını öne sürdü.

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