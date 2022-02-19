Duruşmada ceza alınca, eski sevgilisinin iç çamaşırlarını onun yüzüne fırlattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Suriyelilere nüfus ayarıSuriyelilere nüfus ayarı#Suriyeli
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Yeni fenomen Arda Güler 20 dakika sonrası karar...Yeni fenomen Arda Güler! 20 dakika sonrası karar...#Fenerbahçe
Bakan Karaismailoğludan 1915 Çanakkale Köprüsünde önemli açıklamalarBakan Karaismailoğlu'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli açıklamalar#Adil Karaismailoğlu
Konyada tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar varKonya'da tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var#Konya
Zelenskiy son anda vazgeçti... Sınır hattında seferberlik kararı, siviller kaçıyorZelenskiy son anda vazgeçti... Sınır hattında 'seferberlik' kararı, siviller kaçıyor! #RUSYA
Günde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılıkGünde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılık#Dolandırıcı
Vahşetin tek şahidiVahşetin tek şahidi#Sıla Şentürk
Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesiBir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi#Geççek
Avrupadan inanılmaz görüntüler Çok sayıda ölü ve yaralı var...Avrupa'dan inanılmaz görüntüler! Çok sayıda ölü ve yaralı var...#Eunice
İstanbulda korkunç olay Sahte polis dehşeti: Kelepçeleyerek öldürdülerİstanbul'da korkunç olay! Sahte polis dehşeti: Kelepçeleyerek öldürdüler#Sahte Polis
Ünlü oyuncu ve eşinin büyük tutkusu: 26 yıllık karavan hayatıÜnlü oyuncu ve eşinin büyük tutkusu: 26 yıllık karavan hayatı!#Bedia Ener
Adriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamileAdriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamile! #Adriana Lima
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorumWordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"#Wordle
Yepyeni G.Saray Büyük heyecan, 14 aylık özlem bitiyor...Yepyeni G.Saray! Büyük heyecan, 14 aylık özlem bitiyor...#Galatasaray
HABERLER Gündem Haberleri

Duruşmada ceza alınca, eski sevgilisinin iç çamaşırlarını onun yüzüne fırlattı

#Hapis#Ceza#İç Çamaşırı
Duruşmada ceza alınca, eski sevgilisinin iç çamaşırlarını onun yüzüne fırlattı

Adana'da özel güvenlik görevlisi O.K. (41), eski sevgilisi G.D.’ye (41) yönelik şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal, hakaret ve tehdit suçlarından 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çaptırılırdı. Kararı duyunca öfkelenen O.K. tehditle değil gönül ilişkisi yaşadıklarını söyleyip, çantasından eski sevgilisine ait olduğunu iddia ettiği sutyen ve külotu çıkarıp onun yüzüne doğru fırlattı. G.D., avukatı aracıyla sanık hakkında özel hayatın gizliliği, hakaret ve aşağılama suçlarından şikayetçi oldu.

Haberin Devamı

Bir firmanın kafeteryasında çalışan G.D., aynı yerde çalışan güvenlik görevlisi O.K. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Genç kadın, bir süre sonra sevgilisinin kendisine baskı uyguladığı gerekçesiyle ilişkiyi bitirmek istedi. Ancak O.K., bu isteği kabul etmedi. Defalarca ayrılma isteğini yineleyen G.D., iddiaya göre eski sevgilisi tarafından ‘telefonumda çıplak fotoğrafların var. Benden ayrılırsan ailene, arkadaşlarına gönderirim’ diyerek tehdit etti. Bir süre tehdit ve şantaja boyun eğen G.D., daha sonra O.K.’nin görüşme teklifini reddetti. O.K. kendisinden ayrılan G.D.’nin uygunsuz görüntüleri ve fotoğraflarını ailesine ve arkadaşlarına yolladı. Bunun üzerine G.D., Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan O.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI AİLESİNE GÖNDERDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından O.K. hakkında Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 16 Kasım 2021’de görülen ilk duruşmasında G.D., sanık O.K.’nin kendisini sürekli tehdit ettiğini, birlikte olma teklifini reddettiği için özel fotoğraflarını ailesine yolladığını ve bundan dolayı psikolojisinin bozulduğunu, intihar etme aşamasına geldiğini söyledi. O.K. ise G.D. ile rızasıyla birlikte olduğunu, onun kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını, bundan dolayı maddi ve manevi zarara uğradığını öne sürdü.

Haberin Devamı

Duruşmada ceza alınca, eski sevgilisinin iç çamaşırlarını onun yüzüne fırlattı



CEZASINI DUYUNCA KADIN İÇ ÇAMAŞIRI FIRLATTI

15 Şubat’ta görülen karar duruşmasında sanık O.K. ile şikayetçi G.D. ve avukatları hazır bulundu. Her iki taraf da önceki ifadelerini yineledi. Duruşma sonunda hakim, O.K.’ye hakaret suçundan 1860 lira adli para cezası, şantaj suçundan 1 yıl 15 gün, tehdit suçundan 6 ay 7 gün, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet, şantaj ve tehdit suçlarından verdiği cezalarda hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Kararı duyunca öfkelenen O.K. tehditle değil gönül ilişkisi yaşadıklarını söyleyip, çantasından çıkardığı, eski sevgilisine ait olduğunu iddia ettiği sutyen ve külotu 'al senin çamaşırların’ diyerek yüzüne doğru fırlattı.

‘HAKİMİN, SAVCININ GÖZÜ ÖNÜNDE YAPTI’

G.D.’nin avukatı Hakan Tamgüç, müvekkilinin yaşadığı bu olayın çok çirkin olduğunu söyledi. O.K.’nin, müvekkilinin peşini bırakmadığını ve hayatını çekilmez hale getirdiğini belirten Tamgüç, “Karar mahkemesinde 4 ayrı suçtan ceza aldı. Kararı duyup sinirlenen sanık duruşma salonunda çantasında getirdiği kadın iç çamaşırlarını, hakimin, savcının gözü önünde müvekkilime doğru fırlattı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Avukatlık hayatımda böyle bir şeyi ne gördüm ne de duydum. Müvekkilimin iç çamaşırları olduğunu iddia ederek özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret suçlarını yargı önünde işlemiştir. Gerek yargılama makamı, gerekse biz aşağılandık. Bu hareketin cezalandırılması konusunda olayın sonuna kadar takipçisi olacağım” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hapis#Ceza#İç Çamaşırı

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk