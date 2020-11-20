Duruşmada çevik kuvvet şapkasını delil gösterdi

‘Çevik kuvvet’ yazan polis şapkasını mahkemeye gösteren Uğurluel, “15 Temmuz’dan 1 yıl sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü davet etti. 5 bin çevik kuvvet personeline boğaz turu yaptırdım. Bana para da verdiler; çevik kuvvet şapkasını turda hediye ettiler. Darbe girişimden 1 yıl sonra, beni araştırmışlardır ki davet ettiler. Bu da benim iltisaklı olmadığımın göstergesidir. Toplum önünde itibarım zedelendi. Beraatimi talep ederim” dedi. Heyet eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.