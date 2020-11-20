Duruşmada çevik kuvvet şapkasını delil gösterdi
FETÖ/PDY örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan tarihçi, yazar Talha Uğurluel, dünkü duruşmada savunma yaptı.
‘Çevik kuvvet’ yazan polis şapkasını mahkemeye gösteren Uğurluel, “15 Temmuz’dan 1 yıl sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü davet etti. 5 bin çevik kuvvet personeline boğaz turu yaptırdım. Bana para da verdiler; çevik kuvvet şapkasını turda hediye ettiler. Darbe girişimden 1 yıl sonra, beni araştırmışlardır ki davet ettiler. Bu da benim iltisaklı olmadığımın göstergesidir. Toplum önünde itibarım zedelendi. Beraatimi talep ederim” dedi. Heyet eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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