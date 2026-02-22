Duruşma sonrası dehşet saçtı.... Konteynerkentte vahşet

Haberin Devamı

HATAY Kırıkhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Demir (49), 4 yıl önce Hüseyin Yıldırım’a (45) gıda yardımı yaptığı sırada, ailenin o gün 6 yaşında olan kızları Melike Yıldırım’ı taciz ettiği ileri sürüldü. Ailenin şikâyeti üzerine Mehmet Demir hakkında dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, önceki gün davanın duruşmasına katıldı. Mehmet Demir’in olay sırasında yanında bulunan ve tanık olarak gösterdiği zabıta memuru da duruşmaya gelmedi.

DURUŞMA ÇIKIŞI EVİ BASTI

Duruşma çıkışında öfkelenen ve eski uzman çavuş olan Mehmet Demir, saat 17.30 sıralarında, davalık olduğu Yıldırım Ailesi’nin yaşadığı Bahçelievler Mahallesi’ndeki Mavi Hilal Konteynerkent’te gitti. Demir, tabancayla önce kapıyı açan Cemile Yıldırım’a (40), ardından Hüseyin Yıldırım’a ve sonra da kendisini suçlayan Melike’ye ateş etti. Silah sesleri üzerine konteynerkente sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaçan şüpheli, Kırıkhan Belediyesi’nin ek binasına gidip duruşmaya gelmeyen zabıta Y.G.B.’ye de 3 el ateş etti. Y.G.B. yara almadı, şüpheli ise kaçtı.

İlk saldırının gerçekleştiği konteynerkente gelen sağlık ekipleri, Cemile Yıldırım’ın öldüğünü belirledi. Yaralanan Hüseyin Yıldırım ile kızı Melike, götürüldükleri Kırıkhan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

BABA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Durumu ağır olan yaralılar, buradan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hüseyin Yıldırım’ın, yolda kendilerini Mehmet Demir’in vurduğunu söylediği belirtildi. Hastanede kalbi duran Yıldırım, uzun süren müdahale sonucu tekrar hayata döndürüldü. Baba ile kızının yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Olayın ardından Hatay’ın İskenderun ilçesine kaçtığı belirlenen şüpheli Mehmet Demir ise saklandığı adrese düzenlenen operasyonla polis tarafından yakalandı. Demir, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı.