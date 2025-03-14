Duruşma salonunda öldürülen baba-oğlu kavgada darbeden 2 müşteki sanığa ceza... Yeni görüntüler ortaya çıktı

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Olay, 23 Eylül 2023'te saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bir alışveriş merkezindeki eğlence mekanında meydana geldi. Garsonlardan Tolga Ergün ve Yiğit S. ile müşteri Mertcan Akça arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, Mertcan Akça üzerindeki tabancayı çekip, ateş etti. Kurşunların isabet ettiği güvenlik görevlisi Efendi Doğan (45) ile Yiğit S. ve Tolga Ergün yaralandı. Şüpheli Mertcan Akça 34 GZT 749 plakalı otomobiliyle kaçarken, yaralılar araçlarla özel bir hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mertcan Akça’yı 28 Ocak 2024'te bindiği takside üzerinde sahte kimlikle yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akça, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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BABASI HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Öte yandan Mertcan Akça'nın, 2 garson ile güvenlik görevlisini yaraladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; eğlence mekanından çıkarılan Mertcan Akça'nın telefonda konuştuğu, sonra da bir masaya servis yapan garsona tokat attığı görüldü. Çıkan arbedenin ardından Mertcan Akça'nın etraftaki kalabalığa rağmen çalışanlara ateş açıp, yanındaki kişi ile birlikte otomobille kaçtığı görüldü. Akça'nın otomobile bindiği kişinin babası Köksal Akça olduğu ve kavga anında da olay yerinde bulunduğu tespit edildi. Görüntüler sonrası Köksal Akça hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İLK DURUŞMADA BABA DA TUTUKLANDI

Baba-oğul hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mertcan Akça ile hakkında yakalama kararı bulunan babası Köksal Akça ve taraf avukatları katıldı. Köksal Akça, davanın ilk duruşmasında, 'Oğlunun eylemine iştirak ettiği' suçlamasıyla mahkeme salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Duruşma ertelenirken, dava dosyasına kavgaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri eklendi. Görüntülerde; Mertcan Akça'nın, sipariş nedeniyle tartıştığı garsonlar ile kavga ettiği, arbedeyi Akça'nın babası Köksal Akça'nın ayırmaya çalıştığı görüldü. Mertcan Akça'nın tabancayla ateş edip, garsonları ve güvenlik görevlisini yaraladıktan sonra babasıyla birlikte otomobile binip kaçtığı, mekanın diğer garsonlarının peşlerinden sandalye fırlattıkları da görüntülere yansıdı.

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BABA- OĞUL DURUŞMA SALONUNDA ÖLDÜRÜLDÜ

Silahlı saldırıya ilişkin davanın Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Aralık 2024’te görülen 2'nci duruşmasında, müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün (53), oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti. Baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti, kurşunların isabet ettiği Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut da ağır yaralandı. Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

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'KÖKSAL'A VURMADIM SADECE İTTİRDİM'

Duruşma salonundaki silahlı saldırıda ölen Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın sanık olduğu davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya SEGBİS ile katılan, başka suçtan tutuklu müşteki sanık Tolga Ergün, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Bu konu hakkında daha önce beyanlarda bulundum. Artık konuşmak istemiyorum. Köksal'a vurmadım sadece ittirdim” dedi. Duruşmaya İstanbul'dan SEGBİS ile katılan ve tutuksuz yargılanan müşteki sanık Yiğit S. de “Mertcan'a dokunmadım. Kargaşa esnasında düşüp, yaralandığını iddia etti. Ancak olaydan hemen sonra teslim olmadılar. Yaklaşık 1,5 ay sonra teslim oldular” diye konuştu.

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Mahkeme heyeti, Yiğit S.'ye, Köksal Akça'ya yönelik eylemi nedeniyle ‘Kasten yaralama’ suçundan 2 bin lira adli para cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Yiğit S., Mertcan Akça’ya yönelik eylemi nedeniyle de ‘Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Tutuklu müşteki sanık Tolga Ergün, Köksal Akça’ya yönelik eylemi nedeniyle ‘Kasten yaralama’ suçundan 4 ay, Mertcan Akça’ya yönelik ‘Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ölen tutuklu sanıklar Mertcan Akça ve Köksal Akça hakkındaki suçlamaların ise düşmesine karar verildi. (DHA)