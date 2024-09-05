Duruşma salonunda kalp işareti ve nefes egzersizi

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‘ENERJİ GÖNDERDİK’

Nihal Candan Küçükçekmece 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma salonunda savunmalar öncesi tutuklu sanık bölümünde oturan kardeşine gözyaşları içinde seslenerek “Soruları iyi dinle. Sen gökyüzü gibi bembeyazsın. Her şey çok güzel olacak. Hep sana enerji gönderdik, güzel kardeşim benim. Hep dua ettim sana” dedi. İki kız kardeş birbirlerini çok sevdiklerini söyleyerek elleriyle kalp işareti yaptı.

ÖPÜCÜK DE ATTILAR

Nihal Candan kardeşine, “Anneannemin selamı var. Ya Fettah de, Allah kalplerimizi özgürlük haberiyle ferahlatsın. Ya sabır çek. Yaratan içinde” diye konuştu. Ayrıca kardeşine defalarca “Omm kam oom kam” dedirterek nefes egzersizi yaptırdı. Bahar Candan da arkasına dönerek dinlediği ablasının dediklerini tekrar etti. İki kız kardeş duruşma süresince ara ara birbirlerine öpücük attı. Bahar Candan kimlik tespiti sırasında hukuk okuduğunu ve iş olarak sosyal medyayla uğraştığını, aylık 60 bin ile 100 bin TL arası kazandığını söyledi. Evli mi bekar mı olduğu sorulan Nihal Candan (Gülnihal Çiçek) ise “Evliyim” diye cevap verdikten sonra, “Hukuk fakültesi mezunuyum. Avukatım. Stajım iptal edildi, yeniden yapacağım. Çalışmıyorum, aylık gelirim yok. Sabıkam yok” diyerek soruları yanıtladı.

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BEYAZLAR İÇİNDE GELDİ

Haziranda tahliye edilen Nihal Candan, adliyeye beyaz takım giyerek geldi, beyaz renkli kemik güneş gözlüğü taktı. Tutuklu Bahar Candan’ın da beyaz tişört-mavi kot pantolon giydiği, mor gözlük taktığı ve oldukça kilo verdiği görüldü.