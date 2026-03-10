×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Duruşma salonunda çekilen görüntülere soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Soruşturma#Duruşma#İstanbul
Duruşma salonunda çekilen görüntülere soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2026 17:08

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü kaydı alarak sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Haberin Devamı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmaları esnasında çekilen görüntülerin, sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi (ses veya görüntülerin kayda alınması) kapsamında resen soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verildiği bildirildi.  

Gözden KaçmasınİBBye yönelik yolsuzluk davasında ikinci gün Mahkeme başkanından tepki: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorumİBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında ikinci gün! Mahkeme başkanından tepki: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorumHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Soruşturma#Duruşma#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!