Duruşma salonunda bir garip teselli! Müşteki Banu Parlak sanık Dilan Polat’a destek oldu

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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 8’i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ile müşteki Banu Parlak katıldı.

ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇTİ

Duruşma başlamadan önce Banu Parlak, Dilan Polat’ın duruşmayı izlemeye gelen kızına sarıldı. Duruşmanın başlamasının ardından salona alınan Dilan Polat, ağlayarak “Allah’ım suçsuzum, Allah’ım beni kurtar” diyerek yere yığıldı. Görevliler tarafından salondan çıkarılan Polat’a, Banu Parlak, “Buradayım Dilan, buradayım. Geçecek bunlar” diye destek verdi. Dilan Polat, cezaevine geri götürüldü. Duruşmaya, Dilan Polat olmadan devam edildi. Duruşmada, Banu Parlak’ın dilekçe vererek, Dilan, Engin ve Sezgin Polat yönünden şikâyetinden vazgeçtiği, diğer sanıklar yönünden ise şikâyetinin devam ettiği belirtildi. Özgecan Aslan’ın katili Suphi Altındöken’i öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Gültekin Alan, tutuklu bulunduğu cezaevinden mahkemeye gönderdiği dilekçede, “Banu Parlak’ın işyerinin kurşunlanması talimatını ben verdim” dedi. Duruşmada söz alan Engin Polat, “9 aydır suçsuz yere tutukluyuz. Adalet arıyoruz ancak bulamıyoruz. Tahliyemi istiyorum” dedi.

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Mahkeme, dosyadaki delillerin toplanmış olması, müştekinin şikâyetinden vazgeçmiş olması ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ı tahliye etti. Ancak Polat çifti, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamayacak. Dosyanın İstanbul 37’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Barış Boyun’un da sanıkları arasında yer aldığı dava dosyası ile birleştirilmesine karar verdi.

SARILARAK KUTLADI

Tahliye kararını salondan çıkıp koridorda çığlık atarak Polat çiftinin kızları Nida’ya sarılarak kutlayan ve “Aşkım tahliye oldular” diyerek gözyaşı döken Banu Parlak, Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu’yu arayarak “Tahliye oldular, sakın ağlama Sıla” deyip sevincini paylaştı. Adliye koridorunda açıklama yapan Banu Parlak, mutlu olduğunu belirterek “Sonuçta geçmişimiz var, çok mutluyum keşke burada olsaydı” dedi.