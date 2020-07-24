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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 24.07.2020 - 14:46,Son Güncelleme:

Duruşma öncesi silah, bıçak ve sopalarla yakalandılar

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Duruşma öncesi silah, bıçak ve sopalarla yakalandılar
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KAHRAMANMARAŞ'ta, 'yaralama' suçundan açılan davanın duruşması öncesi taraflardan 3 kişinin araçlarında, silah, bıçak ve sopalar ele geçirildi.

Kentte yaşanan bir yaralama olayının ardından açılan, 1 tutuklu sanığın yargılandığı davanın bugün görülecek duruşması öncesi, polis Kahramanmaraş Adliyesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı. Adliyeye girenler tek tek arayan polis, dava için gelen tarafların araçlarında da arama yaptı.

Yapılan aramalarda davanın taraflarından olan Ö.Ç. (18), D.Ç. (53) ve R.K.'nin (37) araçlarında, 1 pompalı tüfek, 7 fişek, 5 bıçak, 2'si demir, 8 sopa ile 1 tahra ele geçirildi.

3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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