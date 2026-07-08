Duruşma öncesi inanılmaz iddia

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İddiaya göre, istismar davasının karar duruşmasına 2 ay kala sanık ve yakınları uzlaşmak için E.Ö.’nün ailesiyle iletişime geçti. Anne ve kızı uzlaşmak istemediklerini belirtti. 2 Temmuz günü “Markete gidiyorum” diyerek evden çıkan E.Ö.’nün, R.H.U. ve yanındaki kişiler tarafından zorla araca bindirilerek Antalya'ya götürüldüğü öne sürüldü.

Kızının hayatından endişe eden anne Nagihan Solak, “Kızım reşit olduktan 3-4 gün sonra aile bana ulaştı. ‘Biz bu işi halledelim. Gelelim görüşelim, tatlıya bağlayalım’ dediler. Bende ‘Hayır, şikâyetimden vazgeçmiyorum, kızım da şikâyetinden vazgeçmiyor’ dedim.

‘BEN ARTIK YAŞAMAK İSTİYORUM’

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O an kızım benim yanımdaydı; bana söylediği tek şey ‘Anne, Allah belasını versin, artık tutuklansın. Ben artık rahat yaşamak istiyorum. Bu kişinin tutuklanmasını istiyorum’ dedi. Bu kadar çabama rağmen, tutuklanmadı ve kızımı kaçırdı” dedi.