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Duruşma öncesi evi yaktı

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#Boşanma Davası#Ev#İtfaiye
Duruşma öncesi evi yaktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 07:00

Eşiyle boşanma aşamasında olan ve ev hapsinde bulunan Zafer A., duruşmadan 1 gün önce oturdukları evi ateşe verdi. Eşine ‘Evi yaktım’ diyerek mesaj atıp kaçan şüpheli yakalandı.

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Erzurum Palandöken’de 6 katlı binadaki bodrum katındaki daireden önceki gece 22.00 sıralarında yoğun duman yükselince bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekipler mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, bir kadının “Yetimleri içeride kaldı. Onları kurtarın” dediği duyuldu. Mahsur kalanlar kurtarılırken, dumandan etkilenen bazı kişilere ambulansta müdahale edildi.

43 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Alevler 1 saatte söndürülürken, yangını eşi ile boşanma davası olan Zafer A.’nın (53) çıkardığı belirlendi. ‘Hırsızlık’, ‘mala zarar verme’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit, ‘hakaret ve ‘uyuşturucu kullanmak’ gibi suçlardan 43 kaydı olan ev hapsindeki Zafer A.’nın, eşi dışarıda olduğu sırada evi ateşe verip, ardından eşine ‘Evi yaktım’ diyerek mesaj attığı ortaya çıktı. Kamyoneti ile kaçmaya çalışan Zafer A., olay yerine 500 metre mesafede elinde çakmakla yakalandı. Ayşe A. eşinden şikâyetçi olurken, çiftin dün duruşması olduğu öğrenildi. Zafer A.’nın Ayşe A. ile 32 yıldır evli olduğu, çiftin 3 çocuğu olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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#Boşanma Davası#Ev#İtfaiye

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