Duruşma olaylı bitti

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27), canice öldüren Cemal Metin Avcı (32) ‘canavarca hisle adam öldürme’ suçundan, kardeşi Mertcan Avcı (26) da ‘yardım ve yataklık’ suçundan yargılanıyordu. Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dün ikinci duruşmada, Avcı’nın, olay sırasında akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğunun ifade edildiği rapor mahkemeye sunuldu. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’ndan gelen raporda ise Gültekin’in cesedinin yanmasından dolayı kesin ölüm nedeninin bulunamadığı ancak boğularak ölmüş olabileceği belirtildi.

Duruşmada, ilk olarak Pınar’ın arkadaşı Ceren Tunç, tanık olarak dinlendi. Tunç, öldürülen genç kız ile cinayet sanığı Avcı’nın 2.5 yıldır birlikte olduklarını öne sürerek “Pınar’ı 3 senedir tanıyorum. Cemal’in kirayı ödediğini ve harçlık verdiğini söylüyordu. Pınar, para yatırmadığı takdirde ilişkilerini Avcı’nın eşine anlatacağını söyledi” dedi.

SİNİRLENİP SALONU TERK ETTİ

Mahkeme başkanı, Tunç’a ilk ifadesiyle yeni anlatımındaki çelişkileri sordu. Gültekin Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir, itiraz ederek mahkeme başkanından söz istedi. Başkan, Epözdemir’e konuşması için söz vermedi. Bunun üzerine Pınar’ın babası Sıddık Gültekin sinirlendi ve “Bu duruşma benim için bitmiştir” diyerek salonu terk etti. Epözdemir, müvekkillerinin mahkeme heyetinin adalet dağıtmayacağını düşündükleri gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Cemal Metin Avcı, ‘pişman’ olduğunu söylerken, sanık Mertcan Avcı ise “Olayla bağlantım yok” diyerek beraatini istedi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ile reddi hakim talebinin görüşülmesine karar vererek duruşmayı 15 Şubat’a erteledi.