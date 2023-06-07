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Duruşma ertelendi

Güncelleme Tarihi:

#Cengiz Kurtoğlu#Mahkeme#Savcılık
Duruşma ertelendi
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 07:00

Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, iki yıl önce bir doğum günü partisine katıldı.

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Kurtoğlu, işletmeci Mutafa Can ile de o partide tanıştı. İddiaya göre sohbet sırasında Mustafa Can, sanatçı Orhan Gencebay aleyhine konuşunca Cengiz Kurtoğlu buna tepki gösterdi ve aralarında sözlü tartışma yaşandı. Cengiz Kurtoğlu, ardından yumruk attı. Mustafa Can, olayın ardından Kurtoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Kurtoğlu hakkında, ‘basit yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından toplam 7 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

‘YÜZÜMDE İZ KALDI’

Dün görülen duruşmaya Cengiz Kurtoğlu katılmadı. Duruşmada Orhan Gencebay’a hakaret etmediğini söyleyen Mustafa Can, “Cengiz Kurtoğlu o sırada küfür ederek beni masadan kovdu. Bıçağı yüzüme bir kez sallayınca önce burnuma geldi. Geri çekilirken ikinci kez bıçağı salladı ve sol yanağıma geldi. Geri çekmesem boğazıma gelebilirdi. Yüzümde iz kaldı” dedi. Mahkeme, Kurtoğlu’nun bir sonraki celseye hazır edilmesi için duruşmayı erteledi.

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#Cengiz Kurtoğlu#Mahkeme#Savcılık

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