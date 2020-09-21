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Haluk TURGUT/DARICA (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 21.09.2020 - 15:27 | Son Güncelleme:

Durumu fark eden kadın şikayet etti! Polis harekete geçti

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Durumu fark eden kadın şikayet etti! Polis harekete geçti
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KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, cep telefonunun kamerasıyla kadınların etek altı fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan Sezai S. (49) adliyeye sevk edildi.

Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde dün bir kişi, ATM'lerden para çeken kadınların yanına yaklaşıp, iddiaya göre etek altı fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden kadınların şikayeti üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Sezai S. olduğunu belirledi. Sezai S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, Sezai S.’nin el konulan cep telefonunda yaptığı incelemede kadınlara ait fotoğraflar tespit etti.

Sezai S. emniyetteki işlemlerin ardından 'cinsel taciz' suçlamasıyla Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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