Durmuş Yılmaz'ın 'Bu gece bir şey olabilir' sözleri büyük tepki çekti! Resmi Gazete yoğunluktan kilitlendi, özür geldi

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada "Ben sizleri bu gece saat 12.00’den sonra teyakkuza davet ediyorum. Resmî Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir. Olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 12.00’den sonra Resmî Gazete’yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum.” ifadelerini kullandı.

CHP'li Faik Öztrak ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu da Durmuş Yılmaz'ın açıklamalarını Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Gergerlioğlu, "TBMM bütçe Komisyonu'nda önemli açıklama! Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, "Bu gece saat 00.00'da Resmi Gazete'yi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak dedi." ifadelerine yer verdi.

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Öztrak ise yoğunluktan kilitlenen Resmi Gazete görüntüsünü paylaşıp "Bu ucube sistem, artık bir siteyi bile çalıştıramıyor." ifadelerini kullandı.

DURMUŞ YILMAZ'DAN ÖZÜR GELDİ

Yılmaz'ın bu açıklamasından sonra gece saatlerinde Resmi Gazete'nin sitesi yoğunluktan kilitlendi.

Durmuş Yılmaz'ın iddiası gerçekleşmedi ve ekonomi yönetiminde bir görev değişikliği olmadı. Bu gelişme sonrası Yılmaz yeni bir açıklama yaparak özür diledi.

Yılmaz, "Herhangi bir kulis bilgim ve duyumum yoktu. Sadece bugüne kadar Merkez Bankası yönetiminde yapılan değişikliklerin piyasaların kapalı olduğu hafta sonu gece saat 12.00'den sonra yapıldığı; hafta içinde sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın para politikası hakkındaki duruşuna, ifadelerine, sayın Erdoğan'ın grup toplantısında verdiği tepkiden hareketle Bakan'ın hafta sonu piyasaların kapalı olduğu bir zamanda görevden alınacağı öngörüsünde bulundum. Öngörüm gerçekleşmedi. Yanıldım. Özür dilerim." ifadelerini kullandı.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN DURMUŞ YILMAZ'A TEPKİ

Durmuş Yılmaz'ın "Bu gece bir şey olabilir" açıklamasının ardından vatandaşlar Resmi Gazete'nin internet sitesine akın etti, site yoğunluktan kilitlendi.

Yılmaz'ın bahsettiği 'görev değişikliği' gerçekleşmeyince vatandaşlar Durmuş Yılmaz'a tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

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Öte yandan, gazeteci Cüneyt Özdemir de yaşanan gelişmelere tepki gösterdi ve “Değdi mi bu kadar insanı uykusuz bırakmaya Durmuş bey?” ifadelerini kullandı.