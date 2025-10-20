Durmama bilançosu

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, Ankara’nın Sincan ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün görüntülerini NSosyal hesabından paylaşarak, “Yeni Trafik Kanunu Teklifi’ne göre bu motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten menedilecek. Mevcut kanunda ‘Dur İhtarına Uymama’ yaptırımı 2 bin 167 TL. Sizce bu ceza caydırıcı mı? Dur ihtarına uymayan sürücüler yüzünden son 6 yılda 9 şehit verdik. 16 gazimiz var. Sivil 29 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1955’i yaralandı. Bunu nasıl izah edebiliriz? Dur ihtarına uymamak ne demek? Yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız. Dur ihtarına uymamayı akıllarına bile getiremeyecekler” dedi.

112’YE BİLDİRİN GEREĞİNİ YAPARIZ

Bakan Yerlikaya, Ankara’nın Sincan ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü R.E.İ.’nin Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını kaydederek, “Motosiklet sürücüsü elbette bizden kaçamadı. Kendisine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nca idari para cezası uygulandı. Yeni Trafik Kanunu Teklifi’ne göre ‘dur’ ihtarına uymayan sürücüye 200 bin TL idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz. Trafik kurallarını hiçe sayarak ‘dur’ ihtarına uymamak hem trafik güvenliğini hem de başkalarının can güvenliğini hiçe saymaktır. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız” ifadelerini kullandı.

32 İLDE FETÖ OPERASYONU: 41 TUTUKLAMA

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 32 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 62 şüphelinin yakalandığını ve 41’inin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 2 haftada jandarma tarafından 32 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda 62 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 41’inin tutuklandığını kaydeden Yerlikaya, şüphelilerden 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, “Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.