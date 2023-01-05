Durdurun bu magandaları

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İstanbul’da Berna K. (52) ve Yıldız S. (48) geçen cuma akşamı Kadıköy’de arkadaşlarının doğum gününe katıldı. İki kadın saat 03.30 sıralarında ciplerine binerek evlerinin yolunu tuttu. Kızıltoprak’a geldiklerinde 34 THM 35 plakalı taksi cipe arkadan çarptı. Kadınlar etrafta kimse olmadığı için yollarına devam etti ancak taksici takipteydi. İkinci çarpmanın ardından kadınlar kaçmaya çalıştı. Bu sırada da polisi arayarak yardım istediler. Göztepe Süleyman Yalçın Hastanesi’ne geldiklerinde taksici bir kez daha cipe arkadan hızlıca çarptı ancak bu sırada polisler de oradaydı. Taksici polisleri görünce hızla gözden kayboldu.

‘CEZASINI ÇEKSİN’



Taksi ile yol boyunca tampon tampona gittiklerini söyleyen Berna K. yaşadıkları dehşeti şöyle anlattı: “Yolda normal hızda seyir halinde gidiyorduk. Aniden farları fark ettik ve geldi arkadan çarptı. Neye uğradığımızı şaşırdık. Issız yerde durmaya korktuk, tekrar çarpınca niyetinin kötü olduğunu anladık durmadık. Kornaya basa basa gürültü yapıp gittik. Göztepe Süleyman Yalçın Hastanesi önüne kadar kaçtık en son orada dördüncü defa çarptı. Yıldız o sırada 112 ile konuşmaya çalışıyordu. Ben orada insanları görünce korna çalıp yanlarına gittim. Oraya sığındık. Tam o sırada plakasını aldık, yüzünü gördük. Ön kaportası dağılmıştı. Dehşeti yaşadık. Ekip aracındaki polisler eve kadar eşlik edip yardımcı oldular. Ertesi gün şikâyetçi olduk. Ruhsat sahibine ulaşıldı, o da taksiyi 10 yıldır oto galeriye kiraya verdiğini söyledi. Araçtan insek neler olurdu düşünmek istemiyorum. Bu kişi kim ve niye bize bunu yaptı bilmiyorum, korkuyoruz ve bu kişinin cezasını çekmesini istiyoruz.”

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Polis ekipleri kamera kayıtlarından taksiye ulaştı. Taksiyi Ramazan Şimşek kullanıyordu. Gözaltına alınan Ramazan Şimşek, polisteki işlemlerinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde yaşananları kabul etmeyen Şimşek, “Arabamla yol kenarındaki mantara çarptım. Cipe çarpsam neden durmayayım. Böyle bir olay yaşansaydı durup özür dilerdim. Söğütlüçeşme’de kaza yaptıktan sonra taksiyi çekiciyle tamirhaneye götürdüm. Oradan da eve geçtim ve kalp hastası olan annemi hastaneye götürdüm. Ben de meme kanseri tedavisi görüyorum. Bakmakla yükümlü olduğum iki tane engelli dayım var. Onları neden riske atayım. Ben 7-8 yıldır herhangi bir olaya karışmadım” dedi.

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SERBEST BIRAKILDI

İfadesinin ardından ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla adli kontrol talepli nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ramazan Şimşek, müşteki iki kadına 250 metreden fazla yaklaşmaması, herhangi bir taşıt kullanmaması ve haftada iki gün karakola giderek imza atması şartıyla serbest bırakıldı.

NASIL TAKSİCİ OLDU

Ramazan Şimşek’in taksi şoförü belgesi de çıktı. 7 farklı suçtan 63 suç kaydının olduğu ortaya çıkan Şimşek’in bu belgeyi nasıl alabildiği ise merak konusu oldu. Taksi şoförü belgesi için

istenen psikoteknik rapor, sağlık raporu gibi evrak arasında adli sicil belgesi de bulunuyordu ve sabıkası olanlara bu belge verilmiyordu. İBB, Şimşek’in toplu taşıma aracı kullanım belgesini iptal etti.

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KALDIRIMDAKİ KADINA ÇARPTI







İstanbul’da TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkisinde geçen pazartesi günü öğle saatlerinde yoğun trafikten kaçmak isteyen taksi şoförü kaldırıma çıkıp ilerlemeye başladı. O sırada kaldırımda scooter kullanan kadına hafif bir şekilde çarpan taksici, aldırış etmeden yoluna devam etti. Taksi, ihbar üzerine tespit edilerek fazla uzaklaşmadan trafik polisleri tarafından durduruldu. Polisleri gören taksici, “Aracımda bir kadın vardı, hasta. Durumu acildi. Onu yetiştirmek için kaldırıma çıktım” dedi. Taksiden indirilen şoför, “Kaldırımdaki kadını uyardım. Sağa çekti” şeklinde kendini savunsa da ceza yemekten kurtulamadı. Araç parka çekilirken, şoförün ruhsatı 10 günlüğüne iptal edildi. Taksi şoförüne de 4 bin 64 lira para cezası kesildi.