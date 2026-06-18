Durdurulmuş maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı

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Göçükte yangın da çıktı. İşçi Muhammet Özkul göçükte mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ayrıca Zonguldak’tan bölgeye gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri, ocağı kaplayan dumanı tahliye etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin Özkul’u kurtarma çalışması sürüyor.

Bolu Valiliği yaptığı açıkalamada “Yanar Elmas Madencilik, ruhsatlı ve özel bir işletme olup, ilgili bakanlıklar tarafından yapılan denetimler neticesinde işletme faaliyetleri bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalar hariç olmak üzere 22 Ocak 2026 tarihinde kolluk kuvvetleri marifetiyle durdurulmuştur. İdari ve adli işlemler başlatılmıştır” denildi.