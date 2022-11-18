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Durdurulan TIR'dan 133 kaçak göçmen çıktı

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#ERZURUM#Polis#Göçmen
Durdurulan TIRdan 133 kaçak göçmen çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 16:22

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada, Afganistan uyruklu, 56'sı çocuk, 133 kaçak göçmen yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen Serdar S. idaresindeki TIR'ı takibe aldı. Ayrıca içerisinde Cumhur E. ve Oğuzhan B.'nin bulunduğu bir aracın da TIR'a öncülük ettiği belirlendi. 2 araç, 17 Kasım'da saat 03.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Nenehatun rampalar mevkisinde durduruldu.

TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 56'sı çocuk olmak üzere 133 kaçak Göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, İl Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Cumhur E., Serdar S. ve Oğuzhan B. ise gözaltına alınıp, tutuklandı.

Durdurulan TIRdan 133 kaçak göçmen çıktı

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#ERZURUM#Polis#Göçmen

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