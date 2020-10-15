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ADIYAMAN (İHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 13:04 | Son Güncelleme:

Durdurulan plakasız motosiklet çalıntı çıktı

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Durdurulan plakasız motosiklet çalıntı çıktı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan motosiklet uygulamasında durumundan şüphelenilen plakasız motosiklet çalıntı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde motosiklet uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada durdurulan K.K’ya ait motosiklet incelendi. Yapılan incelemelerde plakasız olan motosikletin Gaziantep’ten daha önceden çalındığı belirlendi. Alacağına karşılık olarak motosikleti aldığını ve çalıntı olduğunu bilmediğini belirten K.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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