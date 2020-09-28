Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Burdur’da uyuşturucu satan, kullanan ve ekimini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Araçta toplam 30,90 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Ö.F.A. ve H.K. gözaltına alındı.



Haklarında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçu kapsamında işlem başlanılan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.