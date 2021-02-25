Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)
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Durdurulan araçta 120 gram uyuşturucu bulundu
KÜTAHYA’da polis ekiplerince durdurulan araçta 120 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.K. adlı şüphelinin, aracıyla kent merkezine uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan araç, Eskişehir karayolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 120 gram metamfetamin ele geçirdi. Sürücü O.K., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.