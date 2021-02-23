Durdurulan araçlardan uyuşturucu çıktı

İnegöl Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Osmaniye Mahallesi Dere Sokak üzerinde bulunan 2 araçta uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. Ekipler, gece yarısı durdurdukları araçlardaki Zeki K., Ali K., Sercan A. ve Cihan M.A.'yı gözaltına aldı. Araçlarda ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 67 gram bonzai, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1000 TL ele geçirildi.

Zeki K., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilirken, 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.