Durdu Ertürk olayında son dakika! Yaralı halde araba kullanırken kaza yapıp hayatını kaybetmişti!

Durdu Ertürk, 17 Haziran günü aracında tartıştığı bir kişi tarafından bacağından tabancayla vuruldu. Saldırgan kaçarken, Ertürk yaralı halde otomobili ile hastaneye gitmek istedi. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ertürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başlattıkları araştırmalar sonunda Durdu Ertürk'ün gönül ilişkisi yaşadığı kadınla birlikteliği olan Metin Ö. tarafından vurulduğunu belirledi. Metin Ö., olaydan 2 gün sonra Ümraniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Adresinde 2 tabanca ele geçirilen ve poliste 31 kaydı olan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

YARALI HALDE KAZA YAPIP, HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Durdu Ertürk, kullandığı 34 DZB 113 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyona çarpmıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekipleri kanaması olan sürücünün bacağından silahla yaralandığını belirlemiş, nabzı zayıflayan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılmıştı. Bir süre kalp masajı yapılan sürücü, Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ancak hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatmış, kaza yapan otomobil ise çekiciyle yediemin otoparkına kaldırılmıştı.

Olay yerindeki bir kişi, "Bir ses duyduk, dükkanımızda oturuyorduk. Dışarı çıktık. Baktığımızda arabanın sert bir şekilde kamyonun lastik kısmına vurduğunu gördük" demişti.

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