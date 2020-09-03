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Duran Yılmaz Keloğlan Ak Ülke kitabıyla gündemde - Duran Yılmaz kimdir?
Yazar Duran Yılmaz Keloğlan Ak Ülke kitabıyla gündeme geldi. Duran Yılmaz tarafından yazılan ‘Keloğlan Ak Ülke’ isimli kitabı ‘muzır ve müstehcen neşriyat’ ilan edildi. Buna göre, Duran Yılmaz tarafından yazılan ‘Keloğlan Ak Ülke’ kitabının içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi. Peki, Duran Yılmaz kimdir?
Duran Yılmaz 1942 yılında Antalya’da dünyaya geldi. Öğrenimini çeşitli illerde çalışırken sürdürdü. Uzun süre Antalya’nın köylerinde öğretmenlik yaptı. Almanya’ya gitti ve öğretmenlik görevini orada devam ettirdi. İlk öyküsü Yeni Dergi’de 1972 yılında yayımlandı. Kışlak adlı öyküsüyle Yeni Adımlar Dergisi Hikâye Yarışmasında birincilik aldı.
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