Duran 3 kalp mucize müdahale ile 5 saat sonra yeniden çalıştı

BİNDE BİR GERÇEKLEŞEN MUCİZE KURTULUŞLARIN MİMARI O ANLARI ANLATTI

Halil Erdem. 41 yaşında… Akşamüstü göğsünde ağrı başladı. Ne olduğunu anlayamadan fenalaştı. Yakınları ambulans çağırdı. Hastane yolunda 41 yaşındaki adamın kalbi durdu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Erdem’e hemen müdahale edildi. Müdahaleyi yapan doktor kardiyoloji uzmanı Hamit Çelik’ti.

Doktor Çelik ve ekibi tam 1.5 saat boyunca müdahalede bulundu. Kalp masajı, elektro şok… Ama Hali Erdem’in kalbi bir türlü çalıştırılamıyordu.

2 saat geçti, Acil Servis sorumlusu müdahaleye son verilmesini istedi. Ama Doktor Hamit Çelik hastaya müdahaleye devam etti. Ve kritik bir karar aldı. Damarlardaki tıkanıklığı anjiyo yapılarak açacak ve hastayı yeniden hayata döndürecekti.

KARDİYOLOJİ UZMANI ÇELİK O KRİTİK KARARI NASIL VERDİĞİNİ ŞÖYLE ANLATTI

“Müdahele sırasında, tüm vücut anatomisi ve fizyolojisinin analizini yaptım. Daha fazla neler yapabilirim düşünceleri vardı . Binde bir şans olan tüm yöntemleri denemeye ve hastayı geri getirmeye karar verdim. Ölüm halinde birine müdahale ederken eksik tedavi yapmamalısın. Fazla tedavide sıkıntı yoktur, ancak eksik tedavi sıkıntıdır.”

Tam 4 saat, Halil Erdem’in kalbi 4 saat boyunca hiç atmadı. Beyin ölümünün gerçekleşmemesi için hemşireler aralıklarla kalp masajı yaptı.

Hazırlıklar tamamlandı, Doktor Hamit Çelik, Erdem’in yüzde yüz tıkalı iki damarına ve yüzde yetmiş oranında tıkalı diğer bir damara anjiyo yaptı. Kalbin durmasına neden olan damarlar 20 dakika süren mucize operasyonla açıldı, operasyonun ardından kalp masajına devam edildi. Ve yaklaşık 4 saattir atmayan kalk yeniden can buldu. Kalp atışları ritmine girmeye başladı.

BİRİ 5 SAAT DİĞERİ İKİ BUÇUK SAAT SONRA HAYATA DÖNDÜ

Kalp krizi geçiren ve herkesin umudunu kestiği 41 yaşındaki Halil Erdem bu mucize müdahalenin ardından hayata döndü. 5 saat sonra uyandı. Ve oldukça sağlıklı bir hayat yaşamaya devam ediyor.

Kardiyoloji uzmanı doktor Hamit Çelik’in mucizeye imza attığı bir başka hastası ise 61 yaşındaki Recep Özten. Özten’in de kalbi, Çelik’in ellerine geldiğinde durmuştu. Yine damarlara yapılan müdahale ile Özten iki buçuk saat sonra hayata döndü.

60 yaşındaki Zafer Mollaoğlu ise tam 6 saat sonra hayata döndürülen bir diğer hasta.

“BİR HAYATI GERİ DÖNDÜRÜNCE İŞTE BU BENİM ESERİM DİYORSUNUZ”

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Hamit Çelik, bu müdahalelerin ardından yaşadıklarını da anlattı. Çelik; “4,5 saat sonra hasta hayata dönünce ilk aklıma gelen verdiğim denediğim tedavilerin başarılı olması. Mesleki bir güven geliyor ve bu durumdaki hastalara yapılacak müdahalelerde daha kararlı oluyorsun. Bilgiler dahilinde bir tedavi ve yöntem şablonu oluşturuyorsun.‌Hastanın tekrar hayata dönmesi, ‘bu benim eserim’ diyebilecek duygulara sahip olunuyor” dedi.

DURAN BİR KALBİN YENİDEN ÇALIŞTIRILMASI İÇİN GEÇEN SAATLERDE NE YAŞANIYOR?

Kardiyoloji uzmanı doktor Hamit Çelik, kalp krizi sonucu kalbi ve solunumu duran hastalara yapılan müdahale normalde kılavuz ve literatür bilgilerine göre en az 45 dakika yapılması önerildiğini söyledi. 45 dakika kalp masajı ve suni solunuma cevap alınmazsa müdahale bırakılır. Ancak 45 dakikadan daha uzun süre kalp masajı ve suni solunum yapılması müdahale eden hekimin insiyatifine ve hastanın klinik tablosuna bağlı dedi.

Bir hastanın hayata dönüp dönmemesi yapılan kalp masajın etkinliğine bağlıdır ,etkili bir kalp masajı yapıldığında hastanın idrar çıkışı olur. Ayrıca EKG de sık sık ventrikuler extra vuru dediğimiz ritim bozukluğu oluşur, ayrıca hastanın renginde morarma olmadığı zaman da yapılan suni solunum ve kalp masajının etkili olduğunu gösterir diyen kardiyoloji uzmanı Çelik, “Müdahale ettiğim bu hastalarda idrar çıkışının olması , ekstra atımların olması ve vücudunda mevcut olan morarmanın kaybolması nedeniyle uzun süre müdahale ettim.” dedi, mucize kurtuluşlarda yaptığı operasyonun detaylarını anlattı.

PEKİ BU MUCİZELER DÜNYADA HANGİ SIKLIKLA YAŞANIYOR?

Buna benzer vakaların beyinde hasar kalmadan 4,5 saat müdahele sonrasında yeniden hayata dönme vakaları dünyada oldukça sayılı. 3-5 vakadan biri diyen Kardiyoloji uzmanı Hamit Çelik; “Binde bir şans olan tüm yöntemleri deniyorsun.” dedi.