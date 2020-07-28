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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 12:18,Son Güncelleme:

Durakta unutulan çanta korkuttu

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Durakta unutulan çanta korkuttu
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KİLİS'te, dolmuş durağında unutulan çanta, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının kontrollü olarak patlatmaya hazırlandığı çanta, son anda gelen sahibi tarafından alındı.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki dolmuş durağında sahipsiz bir çanta olduğunu görenler, polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, durak çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Caddeyi ulaşıma kapatıp, yayaların girişi engellendi. Ardından da bomba imha uzmanı çağrıldı.

Bomba imha uzmanı, şüpheli çantayı fünye ile imha etmeye hazırlanırken, durağa gelen bir genç, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Adı öğrenilemeyen genç, çantasını durakta unuttuğunu, içerisinde kıyafetler bulunduğunu ifade etti. Polis gözetiminde açılan çantada kıyafetler olduğu görüldü. Genç, çantasını alarak bölgeden uzaklaşırken, cadde yeniden yaya ve araç ulaşımına açıldı.

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