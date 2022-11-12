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'Durakta durmadın' kavgası! Otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi

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#Elazığ#Otobüs#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 15:47

Elazığ’da bir yolcu, belediye otobüsünün 5 metre ileride durması nedeniyle şoföre küfrederek tepki gösterdi. Şoför ile yolcu arasında çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Abdullahpaşa seferini yapan belediye otobüsündeki yolcu, "Neden durakta değil de 5 metre sonra durdun?" diye bağırıp, şoföre saldırmak istedi.

Şoför, cevap vermezken yolcu da diğer yolcular tarafından otobüsten indirildi. Otobüs hareket edecekken yolcu, şoföre küfredip, hakaretler savurdu.

Bunun üzerine sinirlenen şoför otobüsü de aracı durdurup aşağı indi. Otobüs şoförü ile yolcu, yumruklu kavga etti. Olay, diğer yolcuların araya girmesiyle sona ererken, bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları emniyete götürdü. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Durakta durmadın kavgası Otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi

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#Elazığ#Otobüs#Kavga

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