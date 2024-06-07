Durakta beklediği sırada üzerine pano düşen genç hayatını kaybetmişti... Validen açıklama

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Ankara Valisi Vasip Şahin, dün akşam etkili olan yağışlar sonrası Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isterken durakta beklediği esnada üzerine pano düşen Ayşe Yavuz hayatını kaybetmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yağışın geçtiğimiz günlerde daha önce de yaşandığını hatırlatan Şahin, “Dünkü de yine ani bir yağmurdu ama bununla ilgili uyarıyı, Meteorolojı Genel Müdürlüğü'nü bize ulaştırdığı tahmin doğrultusunda yapmıştık. Dün maalesef münasip bir olay yaşandı. Sincan bölgemizde. Orada durakta bekleyen bir 22 yaşındaki kızımızın olduğu bir ortamda bana ilk verilen bilgiye göre rüzgarın etkisiyle ve o arada yıldırım düşme ihtimalinden de bahsedildi. Bu etkiyle oradaki bir pano, belediyeye ait bir pano maalesef yerinden kopuyor ve durakta bekleyen kızımızın üzerine düşüyor. Sonunda da o kızımız hastaneye kaldırıldı ve orada maalesef tüm müdahalelere rağmen rahmetine kavuştu. Ama onun dışında çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Çünkü çok uzun sürmedi yağış. Belki daha önceki yağmurlardan dolayı da vatandaşımızın da hazırlıkları vardı. Ama hamdolsun yağmur da çok uzun sürmedi. Çok ciddi bir sıkıntı onun dışında yaşamadık” diye konuştu.

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Panonun düşmesiyle ilgili bir yaptırım olacak mı sorusuna ilişkin Şahin, “Evet, tabi arkadaşlarımız orada bakıyorlar. Teknik incelemelerini yapıyorlar. Acaba panoda mı bir teknik eksiklik var, yani bağlantılarında falan. Yoksa tabii nedenlerle mi? Onu arkadaşlarımız, savcılarımızın talimatları altında incelemeye devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.