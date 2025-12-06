×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Durakta bayılan 14 yaşındaki çocuk metrobüsün altında kaldı! O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Cevizlibağ#Metrobüs Kazası#Bayılma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 17:19

Cevizlibağ Metrobüs durağında metrobüs bekleyen 14 yaşındaki bir kız, metrobüsün durağa yaklaştığı sırada bayılarak yola düştü. Çarpan metrobüs nedeniyle ağır yaralanan çocuk hastanede yaşam mücadelesi verirken, sürücü gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Cevizlibağ Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, durakta metrobüs bekleyen 14 yaşındaki kız, metrobüs durağa girdiği sırada aniden bayılarak dengesini kaybetti ve yola düştü.  Bu sırada durağa giriş yapan metrobüs, kıza çarptı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Durakta bayılan 14 yaşındaki çocuk metrobüsün altında kaldı O anlar kamerada

Gözden KaçmasınMeteoroloji uyarmıştı Kar yağışı başladı: Etkisi arttı, her yer beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı başladı: Etkisi arttı, her yer beyaza büründüHaberi görüntüle

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durakta bekleyen genç kız baygınlık geçirerek düşüyor. Ardından metrobüs çarpıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cevizlibağ#Metrobüs Kazası#Bayılma

BAKMADAN GEÇME!