Durakta bayılan 14 yaşındaki çocuk metrobüsün altında kaldı! O anlar kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Cevizlibağ Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, durakta metrobüs bekleyen 14 yaşındaki kız, metrobüs durağa girdiği sırada aniden bayılarak dengesini kaybetti ve yola düştü. Bu sırada durağa giriş yapan metrobüs, kıza çarptı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durakta bekleyen genç kız baygınlık geçirerek düşüyor. Ardından metrobüs çarpıyor.