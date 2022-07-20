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Durakta ahlaksız hareket yapan şüpheli yeniden gözaltında

#İstanbul#Arnavutköy#FETÖ
Durakta ahlaksız hareket yapan şüpheli yeniden gözaltında

İstanbul Arnavutköy'de işe gitmek için durakta otobüs bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru M.A., yeniden gözaltına alındı. M.A., olaydan sonra gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi'nde 16 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde işe gitmek için caddedeki otobüs durağında bekleyen kadının yanına bir kişi geldi. Bir süre durakta bekleyen kişi, cinsel organını kadına gösterdi. Cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kadın, hızla uzaklaştı.

Görüntülerle polise giden kadın şikayetçi oldu. Polis yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan ve meslekten ihraç edilen M.A. olduğunu tespit etti. Şüphelinin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası 15 Temmuz Cuma günü aynı durakta farklı bir kişiye karşı ahlaksız hareketler yaptığı ihbar edildi.

Gözaltına alınan eski polis M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık adli kontrol kararına karşı yaptığı itiraz üzerine şüpheli M.A., dün yeniden gözaltına alınarak, 'Cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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#İstanbul#Arnavutköy#FETÖ

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