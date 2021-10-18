Durakoğlu yeniden başkan seçildi

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Dün sabah 09.00’da başlayan ve akşam 17.00’ye kadar süren oy kullanma işlemi için erken saatlerde kongre salonuna gelen avukatlar yoğunluk oluşturdu. Kongre merkezi bahçesine gruplar stant açarken başkan adayları da salon girişinde oy kullanacak üyeleri karşıladı. Adayların grubundaki avukatlar da meslektaşlarının bilgilenmesi için broşür dağıttı.

7 ADAY YARIŞTI

İstanbul Barosu Başkanlığı için halen başkan olarak görev yapan Mehmet Durakoğlu, Çağdaş Avukatlar Grubu’ndan Akın Yazıcıoğlu, Bağımsız Avukatlar Grubu’ndan Şadi Çarsancaklı, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu’ndan Kaptan Yılmaz, Avukat Hakları Grubu’ndan Gökhan Ahi, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi’nden Hasan Kılıç ve Özgürlükçü Avukatlar Grubu’ndan Sezin Uçar olmak üzere toplam 7 aday kıran kırana yarıştı. 52 bin 49 seçmenin kayıtlı olduğu İstanbul Barosu başkanlık seçimlerine 27 bin 570 avukat katıldı. 2 saat süren oy sayımının ardından seçimi 8 bin 479 oy alan Önce İlke Çağdaş Grubu’nun adayı mevcut başkan Mehmet Durakoğlu kazandı. Önce İlke Yükseliş ise 6 bin 155 oy ile en yüksek oyu alan ikinci grup oldu.

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‘KALEYİ ASLA TESLİM ETMEYECEĞİZ’

SEÇİMİ kazanan Mehmet Durakoğlu şunları söyledi: “Genç meslektaşlarımızla ilgili oluşan çok büyük dertler var ve bu dertlere ilişkin eksikliğimizin olduğu ortaya çıkmış durumda. Bunu itiraf etmeden hiçbir yol alamayız. O arkadaşlarımızla birlikte olmak, onlarla birlikte çözüm aramak, onların sorunlarına çözüm üretmek zorundayız. Bir gerçek var, başından beri onu söylüyorum. İstanbul Barosu’nda yönetimde olmak için omurga gerekir. Bu omurgaya sahip olduğumuz için kazandık. Onun için biz şimdi burada Mustafa Kemal’den bahsediyoruz. Onun için kalenin hala burada dimdik durduğundan bahsediyoruz. Bu kaleyi asla ama asla teslim etmeyeceğiz.”