MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDuraklara konulan el dezenfektanları çalındı
GeriGündem Duraklara konulan el dezenfektanları çalındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İbrahim UĞUR/NİKSAR (Tokat), (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 17:58,Son Güncelleme:/

Duraklara konulan el dezenfektanları çalındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Duraklara konulan el dezenfektanları çalındı
Abone Olgoogle-news

TOKAT’ın Niksar ilçesinde belediye tarafından minibüs duraklarına yerleştirilen el dezenfektanlarından 4'ü kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçe halkını dezenfektanlara sahip çıkmaya çağırdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niksar Belediyesi tarafından minibüs duraklarına yerleştirilen el dezenfektanlarından 4 tanesi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Ekipler kaybolan el dezenfektanlarının yerine yenilerini yerleştirdi. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Halkımızın sağlığı için ilçemizin dört bir yanında bulunan duraklara yerleştirdiğimiz el dezenfektanları teker teker kayboluyor. Bu konuyla alakalı gerekli şikayetler yapılmış olup, halkımızı el dezenfektanlarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu hizmetler ailemiz ve evlatlarımızın sağlığı için" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle