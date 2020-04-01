MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDuraklar, meydanlar boş kaldı...Eminönü ve Karaköy'de son durum havadan fotoğraflandı
GeriGündem Duraklar, meydanlar boş kaldı...Eminönü ve Karaköy'de son durum havadan fotoğraflandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 15:29,Son Güncelleme:/

Duraklar, meydanlar boş kaldı...Eminönü ve Karaköy'de son durum havadan fotoğraflandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Duraklar, meydanlar boş kaldı...Eminönü ve Karaköy'de son durum havadan fotoğraflandı
Abone Olgoogle-news

EMİNÖNÜ ve Karaköy'de son durum havadan fotoğraflandı.

Koranavirüs salgını nedeniyle yapılan "Evde kal" çağrıları ve önlemlerin ardından vatandaşlar alınan kararlara uymaya başlayınca meydanlar boş kaldı. Salgın öncesinde tatil günlerinde bile yoğun insan ve araç trafiğinin yaşandığı Karaköy ve Eminönü meydanları da bu durumdan nasibini aldı. Havadan yaptığımız çekimlerde her iki meydanın insan ve araç trafiği yönünden oldukça sakin olduğu görüldü. Her iki bölgede yer alan otobüs ve metro durakları ile şehir hatları gemilerinin sefer yaptığı iskeleler neredeyse tamamen boş durumda. Toplu ulaşım araçları neredeyse boş olarak seferlerine devam ediyorlar. Bölgede sadece Sirkeci-Harem arasında yapılan arabalı vapur sefer iskelesinin önünde küçük bir araç kuyruğu göze çarpıyor. Galata Köprüsü'nden geçen araç sayısı ile oldukça az. Karantina kararlarının ilk günlerinde balık tutmaya devam eden balıkçılar ise artık bölgeden uzaklaşmış durumda.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle