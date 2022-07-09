Duraklamaya meydan vermeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı için video mesaj yayınlarken şunları vurguladı:

KIŞINIZ YAZA DÖNÜŞSÜN

“Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabul olmasını Allah’tan diliyorum. Bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesi ve kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olması niyazıyla; ‘Yaza dönsün kışınız, bayramlar bayram olsun. Dert görmesin başınız, bayramlar bayram olsun. Otlar dikenler dolsun, Nemrut’ların çanına. Kolay gelsin işiniz, bayramlar bayram olsun’ diyorum.

GELENEKLERİMİZİ YAŞATANLAR

Bizleri bir Kurban Bayramı’na daha sağlıkla, huzurla, esenlikle kavuşturan Rabbimize hamd-ü sena ediyorum. Medeniyetimizden ve kültürümüzden tevarüs ettiğimiz bayramları, tüm insanlarımızın sevinç günleri haline dönüştüren geleneklerimizi yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum.

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ZORLUKLARI ELBETTE BİLİYORUZ

Böyle kritik dönemler, millet olarak birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin önemini daha da artırmaktadır. Tüm dünya kendi siyasi, ekonomik, güvenlik ve sosyal krizleriyle boğuşuyor. Biz ise yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen, hedeflerimize odaklanarak yakaladığımız fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Küresel ekonomideki bozulmanın ülkemize olan etkileri yanında, kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz.

BİRAZ DAHA SABIR İSTİYORUM

Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum. 2023 hedeflerine ulaşmamız, gençlerimize bırakacağımız en kıymetli mirasımız olan 2053 vizyonuna kararlılıkla yürümesini sağlayacaktır. Ülke ve millet olarak, Cumhuriyet tarihi boyunca başlattığımız her atılım hamlesinin önünün, türlü oyunlarla kesilmesine defalarca şahitlik ettik. İnşallah bu defa hem tarihten aldığımız dersler hem de sahip olduğumuz avantajlar sayesinde, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında herhangi bir duraklamaya, gerilemeye meydan vermeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

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SÜRÜCÜLERE: KURALLARA UYUN

Vatandaşlarımızın kimi memleketlerine, kimi tatil beldelerine doğru, kimi alternatif programına göre yollara düştü. Şehirlerarası trafiğe çıkan tüm vatandaşlarımdan, kurallara harfiyen uymalarını, yorgun araç kullanmamalarını, mutlaka kemer takmalarını, sabırlı ve dikkatli olmalarını bekliyorum. Bayram ve tatil sevincimizi maddi ve manevi üzüntüye dönüştürmemek için azami hassasiyet gösterelim. Bu duygularla, bir kez daha Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla.”