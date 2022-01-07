Durağa daldı, 2 kişi yaralandı

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İstanbul’da Gaziosmanpaşa-Şişli seferini yapan İETT otobüsü dün saat 08.30’da Eyüpsultan, Hz. Halid Bulvarı’nda otobüs durağına çarptı. Durakta bekleyen 27 yaşındaki Selin Gül ile 33 yaşındaki Hakan Bal yaralandı. Hakan Bal çarpmanın etkisiyle savrulurken, Selin Gül’ün ayağı otobüsün altında sıkıştı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek Selin Gül’ü kurtardı. İki yaralı da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, “Kardeşimizin ayağında ciddi bir yaralanma var ancak her iki yaralının da hayati tehlikeleri yok. Kazanın nedeni henüz belli değil, araştırılıyor. Sevindirici olan kazada can kaybı olmaması” dedi.