'Dur' ihtarına uymayıp polisten kaçtılar! Otomobildeki 2 kişi ‘sürücü ben değilim’ diyerek tekme-tokat kavga etti

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Olay, gece saatlerinde Akhisar Mahallesi’nde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve Önleyici Büro Amirliği ekipleri bölgede uygulama gerçekleştirdiği sırada, 16 AUE 268 plakalı otomobile ‘Dur’ ihtarında bulundu. Sürücü, ihtara uymayarak aracıyla hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren takibin ardından sürücü, aracını bırakarak inşaat halindeki bir apartmana kaçtı. Araçta bulunan 35 yaşındaki Serhat Ş. ile polis ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda 45 yaşındaki sürücü Fahrettin A. yakalandı.

KAVGA ETTİLER

Polis ekiplerinin yaptığı sorgulamada, Fahrettin A. ve yanındaki Serhat Ş. aracı kendilerinin kullanmadıklarını iddia etti. Serhat Ş., aracı Fahrettin A.’nın kullandığını söylerken, Fahrettin A. ise sürücünün kendisi olmadığını savundu. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, birbirlerine tekme ve tokatla saldırdılar. Tarafları polis ekipleri ayırırken, olay anı kameraya yansıdı.

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2,08 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerine ifade veren Fahrettin A., “Ben 2 kez alkollü yakalandım. Tekrar olmasın diye kaçtım” dedi. Bir süre sonra Fahrettin A., aracı kendisinin kullandığını kabul ederek alkol testine girdi. Yapılan kontrolde Fahrettin A.’nın 2,08 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca yapılan incelemede Fahrettin A.’nın daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu belirlendi.

SÜRÜCÜ BELGESİNE 5 YIL SÜREYLE EL KONULDU

Sürücüye, ‘Dur’ ihtarına uymaması nedeniyle 200 bin TL, Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulmuş olmasına rağmen araç kullanması nedeniyle 200 bin TL, 3’üncü kez alkollü araç kullanması nedeniyle 150 bin TL olmak üzere toplam 550 bin TL cezai işlem uygulandı. Fahrettin A.’nın sürücü belgesine 5 yıl süreyle el konuldu.

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Otomobil, işlemlerin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.