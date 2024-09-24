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'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 12 suç kaydı olan şahıs hayatını kaybetti

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#Çatışma#Ankara#Altındağ
Dur ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 12 suç kaydı olan şahıs hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 16:01

Ankara'nın Altındağ ilçesinde polisin 'dur' ihtarına ateşle karşılık veren 2 kişi ile polis arasında çıkan çatışmada şüphelilerden 12 suç kaydı bulunan Serdar K. (18) hayatını kaybetti, 19 suç kaydı olan Muhammet E. (22) yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler F.C.Ö. ile H.S., arama kaydı bulunan Serdar K. ve Muhammet E.'yi görünce durmaları için ikazda bulundu. Şüpheliler ile toplam 4 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü, durmadı. Araçtakiler, polise ateş açtı. Polisin de ateşle karşılık verdiği şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra otomobil, terk edilmiş olarak bulundu. Araçta 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çatışma sırasında yaralanan ve hastaneye götürüldüğü öğrenilen Serdar K., hayatını kaybetti, Muhammet E. ise hastanede tedavi edildi. Ölen Serdar K.'nın 12, tedavisinin ardından gözaltına alınan M.E.'nin ise 19 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Ekipler kaçan diğer 2 kişiyi ararken, olayla ilgili polis memurları F.C.Ö. ile H.S.'nin ifadesine başvurulduğu belirtildi. 

 

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#Çatışma#Ankara#Altındağ

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