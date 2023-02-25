Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'Dur' ihtarına uymayıp polis memurunu ağır yaralamıştı! Yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Dur İhtarı#Polise Saldırı
Dur ihtarına uymayıp polis memurunu ağır yaralamıştı Yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 16:26

Kocaeli’de 'Dur' ihtarına uymayıp polis memuruna çarparak ağır yaralayan sürücü, saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin rutin trafik uygulaması gerçekleştirdiği sırada 'Dur' ihtarına uymayan sürücü hızını arttırdı. Sürücü, trafik polisi Hıdır Canoluk'a ve polis otosuna çarparak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan polis memuru, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın aracını Gebze Hürriyet Mahallesi 2069 Sokak üzerinde terk edilmiş vaziyette buldu. Araçta yapılan parmak izi tespiti sonrasında sürücü saklandığı yerde yakalandı.

Dur ihtarına uymayıp polis memurunu ağır yaralamıştı Yakalandı
Ağır yaralanan trafik polisi Hıdır Canoluk'un yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Haberin Devamı

Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahsın kullandığı aracın ise arkadaşına ait olduğu belirlendi.

Öte yandan, kaza sonrasında polis memurunun kafatasında kırıklar olduğu, göğsünde ve akciğerinde hasar meydana geldiği, durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Dur İhtarı#Polise Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Hangi çatlaklar tehlikeli Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

Hangi çatlaklar tehlikeli? Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi? Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

#Kahramanmaraş Depremi
Babasının yanında boy boy fotoğraflar veriyor ama adı da yaşı da açıklanmıyor... Kuzey Kore lideri Kim Jong Unun kızı hakkında neler biliyoruz

Babasının yanında boy boy fotoğraflar veriyor ama adı da yaşı da açıklanmıyor... Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kızı hakkında neler biliyoruz?

#Kim Jong Un
Deprem sonrası afet atık yönetimi nasıl olmalı Sağlık risklerini azaltmak için neler yapılmalı Uzmanlar 4 önemli tehlike hakkında uyarıyor...

Deprem sonrası afet atık yönetimi nasıl olmalı? Sağlık risklerini azaltmak için neler yapılmalı? Uzmanlar 4 önemli tehlike hakkında uyarıyor...

#Deprem