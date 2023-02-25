'Dur' ihtarına uymayıp polis memurunu ağır yaralamıştı! Yakalandı

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Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin rutin trafik uygulaması gerçekleştirdiği sırada 'Dur' ihtarına uymayan sürücü hızını arttırdı. Sürücü, trafik polisi Hıdır Canoluk'a ve polis otosuna çarparak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan polis memuru, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın aracını Gebze Hürriyet Mahallesi 2069 Sokak üzerinde terk edilmiş vaziyette buldu. Araçta yapılan parmak izi tespiti sonrasında sürücü saklandığı yerde yakalandı.

Ağır yaralanan trafik polisi Hıdır Canoluk'un yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahsın kullandığı aracın ise arkadaşına ait olduğu belirlendi.

Öte yandan, kaza sonrasında polis memurunun kafatasında kırıklar olduğu, göğsünde ve akciğerinde hasar meydana geldiği, durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.