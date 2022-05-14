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'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kaza yapınca yakalandılar

#BURSA#Dur İhtarı#Kovalamaca

Bursa'da polis ekiplerinin kovaladığı aranan araç, "dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre sonra bir binanın duvarına çarparak yakayı ele veren şüphelilerden biri yaralandı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, aranan araç olan 16 KPO 92 plakalı otomobil sürücüsüne dur ihtarında bulundu.

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü ve yanında bulunan arkadaşı ile birlikte yaklaşık 10 kilometre kaçtıktan sonra bir evin duvarına çarparak kaza yaptılar.

Dur ihtarına uymayıp kaçtılar, kaza yapınca yakalandılar

Sürücü kazanın ardından kaçarken yanında bulunan arkadaşı ise yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulans ile yaralıya yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken yaralı arkadaşı ise hastanede tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kaza anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dur ihtarına uymayıp kaçtılar, kaza yapınca yakalandılar

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#BURSA#Dur İhtarı#Kovalamaca

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