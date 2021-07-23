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HaberlerGündem Haberleri'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı! Koltuklarda 8, bagajda 2 kaçak göçmen yakalandı
GeriGündem 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı! Koltuklarda 8, bagajda 2 kaçak göçmen yakalandı
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Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- 
Haber Giriş: 23.07.2021 - 14:26 | Son Güncelleme:

'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı! Koltuklarda 8, bagajda 2 kaçak göçmen yakalandı

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Konya'da polis ekipleri sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobilin koltuklarında 8, bagajda da 2 olmak üzere Suriyeli 10 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklardan 100’er dolar aldığı belirlenen, yakalanacağını anlayınca mısır tarlalarına girip izini kaybettiren sürücü aranıyor.

Konya-Karapınar karayolu Merdivenli mevkisinde, 06 GB 6897 plakalı otomobilin durumundan şüphelenen polis ekipleri, sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polisler de peşine düştü. Kent merkezine 15 kilometre mesafede, Konya Çevre Yolu’na giren sürücü, otomobili durdurup inerek mısır tarlasına girip kaçtı.

Dur ihtarına uymayınca ortaya çıktı Koltuklarda 8, bagajda 2 kaçak göçmen yakalandı


Polisin yaptığı kontrolde koltuklarda 8, bagajda da 2 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Sınırı kaçak yollarla geçip İzmir’e gitmek isteyen kaçakların, otomobil sürücüsüne kendilerini götürmeleri karşılığında 100’er dolar verdiği belirlendi.

Dur ihtarına uymayınca ortaya çıktı Koltuklarda 8, bagajda 2 kaçak göçmen yakalandı



Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülürken, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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