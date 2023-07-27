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'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı, kaza yapınca yakalandı

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#Hırsızlık#Otomobil#Adana
Dur ihtarına uymayarak kaçtı, kaza yapınca yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 07:19

Adana'da düz kontak yaparak çaldığı otomobil ile polisin 'dur' ihtarına uymayan M.A., sinyalizasyon direğine çarpınca yakalandı. 

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Saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphelendiği 31 LK 448 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü, daha sonra Kıyıboyu Caddesi'ne çıkarak, kaçışını sürdürdü.

Dur ihtarına uymayarak kaçtı, kaza yapınca yakalandı

Polis ekibinin durumu telsizle bildirmesi üzerine şüphelinin kaçış güzergahlarında önlem alındı. Polisin takibi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Gürselpaşa Mahallesi yakınlarında sinyalizasyon direğine çarptı.

Araçtan inip, yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda isminin M.A. olduğu saptanırken, otomobilin ise düz kontak yapılarak çalındığı belirlendi. Otomobili kendisinin çalmadığını savunan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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#Hırsızlık#Otomobil#Adana

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