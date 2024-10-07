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"Dur" ihtarına uymayan sürücü polise çarparak kaçtı

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#Batman#Polis İhtarı#Batman Polis Kontrolü
Dur ihtarına uymayan sürücü polise çarparak kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 03:08

Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, motosikletli bir polise çarparak kaçtı. Ağır yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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Edinilen bilgilere göre, merkez Aydınkonak Mahallesi Körük Kavşağı'nda asayiş uygulaması yapan ekipler, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, motorsikletli polise çarparak kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Dur ihtarına uymayan sürücü polise çarparak kaçtı

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#Batman#Polis İhtarı#Batman Polis Kontrolü

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