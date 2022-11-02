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Dur ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü

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#Polis#Otomobil#Şişli
Dur ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 08:36

Şişli'de sivil polis ekibinin dur ihtarına uymayan sürücü, otomobili polislerin üzerine sürerek kaçmak istedi. Otomobili durdurmak isteyen polis memuru, aracın çarpması sonucu yaklaşık 400 metre kaputun üzerinde gitti. Olay yerinden kaçan sürücü aracı bırakıp kaçarken, otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. 

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Olay, saat 01.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polisin şüphe üzerine durdurmak istediği sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 CLJ 556 plakalı otomobil kaçmak isterken polis memuruna çarptı. 

KAPUTUN ÜZERİNDE 400 METRE GÖTÜRDÜ

Polis memurunu yaklaşık 400 metre kaputun üzerinde götüren otomobil sürücüsü, memurun inmesinin ardından kaçmaya devam etti. Kısa süreli takibin ardından Eskişehir Mahallesi'nde lastiği patlayan otomobili terk eden sürücü kayıplara karıştı. Hafif şekilde yaralanan polis memuru ise hastanede tedavi altına alındı.  

OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU 

Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından otomobil, detaylı inceleme için çekici ile emniyete götürüldü. Otomobille sürüklenen polis memurunun sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Dur ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü

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#Polis#Otomobil#Şişli

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