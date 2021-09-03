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Gündem
DHA
Haber Giriş: 03.09.2021 - 05:41 | Son Güncelleme:

Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, 1.66 promil alkollü çıktı

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Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, 1.66 promil alkollü çıktı

Adana'da uygulama noktasından kaçan sürücü, otomobiliyle apartman girişine çarptı. Trafik kazası sonrası sürücüye yapılan alkol testinde 1.66 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

 

Kaza, merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Caddesi'nde yaşandı. Polisin dur ihtarına uymayan 01 EC 721 plakalı otomobilin sürücüsü, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan kaçmaya başladı. Sürücü ve polis ekibi arasında yaklaşık 4 kilometre boyunca devam eden kovalamaca sırasında otomobil bir binanın girişine çarptı. Sürücü, kaza sonrası polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

İsminin Muhammet Mustafa Aydın olduğu öğrenilen sürücü, polislere alkollü olduğu için durmadığını söyledi. Sürücüye yapılan testte 1.66 promil alkollü olduğu belirlendi. Aydın, karakola götürülürken kazada hasar gören otomobil ise çekiciyle kaldırıldı.

Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, 1.66 promil alkollü çıktı

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