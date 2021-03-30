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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.03.2021 - 05:30 | Son Güncelleme:

'Dur' ihtarına uymayan sürücü bekçilere çarpıp kaçtı

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'Dur' ihtarına uymayan sürücü bekçilere çarpıp kaçtı

Bursa'da bekçilerin "dur" ihtarına uymayan ve kaçarken 1 bekçiyi yaralayan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, durumundan şüphelendikleri 16 P 7732 plakalı otomobili, Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde durdurmak istedi.

Sürücü, bekçi ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken bekçi Yusuf K'ye çarptı. Savrulan Yusuf K. yaralanırken diğer bekçinin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bekçi Yusuf K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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