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'Dur' ihtarına uymayan sürücü aracını polisin üzerine sürdü! Polisi, aracının kaputunda 300 metre götürdü

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#İzmir#Ödemiş#Dur İhtarı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 12:51

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kendisine engel olmak isteyen polis memurunu otomobilinin kaputunun üzerinde yaklaşık 300 metre götürdü. Otomobil, 4 sokak ileride takviye ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. Sürücü gözaltına alındı.

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Umurbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, dün saat 22.30 sıralarında trafik denetimi yapan polis ekipleri, 35 AJ 5702 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen sürücü kaçmaya çalıştı.

Bu sırada bir polis memuru önüne geçerek otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü aracını polis memurunun üzerine sürdü. Bunun üzerine polis memuru motor kaputunun üzerine atladı. Otomobil sürücüsü, tek eliyle motor kaputuna tutunan diğer eliyle cama vurarak aracı durdurmaya çalışan polis memurunu yaklaşık 300 metre kaputun üzerinde götürdü.

Otomobil, 4 sokak ileride takviye ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. O anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir başka polis memurunun da koşarak otomobili durdurmaya çalışması yer aldı.

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Elinden yaralan polis memurunu ayakta müdahale edildi. Sürücü ise gözaltına alındı.

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#İzmir#Ödemiş#Dur İhtarı

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