'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler uyuşturucuyla yakalandı

İnegöl ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, dün akşam plakası önceden belirlenen aracı takibe aldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda Süleymaniye Mahallesi Yıldız Sokak’ta durdurulan araçta bulunan Suriye uyruklu Ahmet A. ve İsmail M. gözaltına aldı.

705 TL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda, 1 şeffaf poşet içerisinde 65 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 705 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İsmail M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ‘İnegöl Narko Geçit Yok’ yazarak, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekti.