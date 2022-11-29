Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler polisle çatıştı: 1 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Polis#Çatışma#Antalya
Dur ihtarına uymayan şüpheliler polisle çatıştı: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 04:41

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ihbarı değerlendiren KOM ekiplerinin takibe alıp ''Dur" ihtarında bulunduğu otomobildeki şüpheliler ateşle karşılık verince silahlı çakışma çıktı. Çatışmada şüphelilerden biri olay yerinde ölürken 2 polis ayağından silahla yaralandı. 3 şüpheli ise sağ olarak yakalandı.

Haberin Devamı

Olay Manavgat ilçe sanayiinde bu gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre yasadışı yollarla getirilen silahların satılacağı ihbarını alan Manavgat Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, şüpheli otomobili takibe aldı ve Sanayi Sitesi içerisinde "dur" ihtarına bulundu. Ekiplerin "dur" ihtarına ateşle karşılık veren şüpheliler, polis aracının kullandıkları araca arkadan çarpması sonucu araçtan inerek kaçmak istedi.

Dur ihtarına uymayan şüpheliler polisle çatıştı: 1 ölü

Çıkan çatışmada ismi henüz belirlenemeyen bir şüpheli, olay yerinde hayatını kaybederken KOM Büro'da görevli 2 polis memuru ayağından yaralandı. 3 şüpheli ise sağ ele geçirildi. Yaralanan polisler ambulans beklemeksizin ekip aracı ve sivil bir araçla hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Dur ihtarına uymayan şüpheliler polisle çatıştı: 1 ölü

Çatışmada ölen ve ismi öğrenilemeyen şüpheli Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede ameliyata alınan polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Dur ihtarına uymayan şüpheliler polisle çatıştı: 1 ölü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Polis#Çatışma#Antalya

BAKMADAN GEÇME!

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi?

#Sağlık
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen

BAKMADAN GEÇME!

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi?

#Sağlık
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen