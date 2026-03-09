×
'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 497 bin lira ceza

Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2026 10:56

Adana'da motorize trafik polisi, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü K.B.'yi 10 kilometre süren takibin ardından yakaladı. O anlar kameraya yansırken, K.B.'ye çeşitli maddelerden 497 bin 465 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde abartı egzozlu 01 AOG 439 plakalı motosikletin sürücüsü K.B.’yi durdurmak istedi.

AKROBATİK HAREKETLER PAYLAŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan K.B., aracıyla kaçmaya başladı. Motorize trafik polisi, yaklaşık 10 kilometre takip ettiği K.B.’yi önünü keserek durdurdu. K.B.’nin abartı egzoz kullandığı ve sanal medyada motosikletiyle yaptığı akrobatik hareketleri paylaştığı belirlendi.

Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 497 bin lira ceza

YAKALAMA ANLARI POLİS KAMERASINA YANSIDI

K.B.’ye çeşitli maddelerden toplam 497 bin 465 lira para cezası kesilirken, motosiklet trafikten menedildi. Gözaltına alınan K.B.’nin, polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan K.B.’nin kaçma ve yakalanma anı polisin kamerasına yansıdı.

Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 497 bin lira ceza

 

 

