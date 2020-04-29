‘Dur’ ihtarına uymayan genci vuran polis tutuklandı

Adana’da yaşanan olayda polis, soruşturmanın tarafı olduğu için, sürecin bizzat savcı tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Polis memuru F.K. ifadesinde, Hemdan’ın uygulama sırasında ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtığını, kendisinin de kovaladığını anlattı. Polis memuru olay anını, “Tökezleyip düştüm, silah bu sırada kazara ateş aldı” diyerek anlattı. Savcılık, ifadesini aldıktan sonra zanlı polis memurunu tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Polis memuru F.K. ‘kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklandı.

BABA DA İFADE VERDİ

Otopside Hemdan’ın karşıdan ateş edilmiş olarak göğsünün sol tarafından vurulduğu belirlendi. Hemdan’ın babası ise ‘müşteki’ sıfatıyla verdiği ifadede “Oğlum ailemizin ihtiyaçları için alışverişe çıkmıştı” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da acılı babayı arayarak, üzüntülerini dile getirdiği ve olayın takipçisi olduğunu söylediği öğrenildi.

‘KAZARA VURULDU’

Olayla ilgili Adana Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “27.04.2020 günü saat 12.00 sıralarında Sucuzade Mahallesi’nde Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’müze bağlı ekiplerimizin uygulama yaptığı esnada, ‘dur’ ikazına uymayarak kaçan Ali Hemdan, uyarı ateşi açılması esnasında kazaen yaralanmıştır. İlgili polis memuru açığa alınmış olup, adli ve idari tahkikat devam etmektedir.”

AİLE ACI HABERLE YIKILDI

Polis kurşunuyla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ali Hemdan’ın ailesi acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

NE OLMUŞTU

Adana Seyhan’da önceki gün öğle saatlerinde, polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Suriyeli Ali Hemdan (18), otomobiliyle kaçmaya başladı. Ardından da otomobilden inip, ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Yaşanan kovalamacada polisin ‘dur’ ihtarına uymayan Hemdan, havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etti. İkinci kez açılan ateşle göğsünden vurulan Hemdan, hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. (Anıl ATAR / DHA)